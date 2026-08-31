Банк ВТБ объявил о повышении ставок по накопительным счетам и вкладам

Несмотря на постепенное снижение ключевой ставки, мы видим устойчивый спрос на накопительные продукты и наращиваем доходность по ним. Об этом сообщил заместитель руководителя блока розничного бизнеса ВТБ Роман Шаехов сообщил в преддверии ВЭФ 2026.

«Накопительный счет остается для россиян привычным «электронным кошельком», позволяющим совмещать сбережения с ежедневными расходами, и мы хотим сделать этот инструмент максимально выгодным. По вкладам мы уравниваем доходность по коротким и средним срокам, чтобы вкладчики могли планировать долгосрочные финансовые цели», - рассказал Роман Шаехов.

Банк повышает ставки по накопительным счетам и депозитам в рублях. Новые условия вступают в силу уже с 1 сентября. Максимальная ставка по накопительным счетам составит 14,2% для всех сегментов. Получить такую доходность смогут новые клиенты и дествующие, у которых за последние полгода не было открытых вкладов или остатков на накопительных счетах.

Доходность по депозитам также вырастет. Банк повышает ставку до 13,5% годовых по вкладам сроком на шесть месяцев. Ранее максимальный доход можно было получить только по коротким депозитам, рассчитанным на 3-4 месяца. В банке уточнили, что аналогичные условия распространяются и на клиентов, перешедших на обслуживание из Почта Банка.

Ранее банк объявил о расширении функционала накопительного ВТБ-счета. Теперь клиент может открывать вплоть до 100 таких счетов с любым способом начисления процентов, поставив к каждому из них определенную финансовую цель. Такая схема помогает эффективнее перераспределить средства для накопления, особенно если подключить функцию автопополнения.

Напомним, Восточный экономический форум пройдет во Владивостоке с 1 по 4 сентября 2026 года. На нем выступят руководители ведущих компаний и банков России, представители органов власти, науки и признанные лидеры мнений.