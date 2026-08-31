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НовостиПолитика31 августа 2026 15:07

Лихачев: Вторая группа специалистов готовится к возвращению на АЭС "Бушер"

Первые пять российских специалистов прибыли на АЭС "Бушер" в начале августа
Сергей ГАПЧУК
Лихачев: Вторая группа специалистов готовится к возвращению на АЭС "Бушер"

Лихачев: Вторая группа специалистов готовится к возвращению на АЭС "Бушер"

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Вторая группа специалистов-атомщиков готовится к возвращению на АЭС "Бушер" в Иране для оказания сервисных услуг. Об этом сообщил глава Росатома Алексей Лихачев.

Как писал сайт KP.RU, 9 августа гендиректор госкорпорации сообщил, что Росатом начал возвращать специалистов на площадку сооружаемой АЭС "Бушер". Он подчеркнул, что первые пять человек из числа инженерно-технического персонала уже прибыли в поселок проживания и приступили к выполнению своих рабочих задач.

По словам Лихачева, общая численность российских специалистов на иранской АЭС достигла уже 25 человек.

15 апреля генконсул в Исфахане Андрей Жильцов сообщил, что РФ завершила эвакуацию российских специалистов, которые работали на строительстве иранской АЭС "Бушер".