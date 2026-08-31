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НовостиПолитика31 августа 2026 15:24

Путин высказался о завершении украинского конфликта

Путин: Россия продвигается в направлении завершения конфликта на Украине
Сергей ГАПЧУК
Путин: Россия продвигается в направлении завершения конфликта на Украине

Путин: Россия продвигается в направлении завершения конфликта на Украине

Фото: REUTERS.

Россия движется в направлении завершения украинского конфликта. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на встрече на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) с премьер-министром Индии Нарендрой Моди.

Глава индийского правительства в беседе затронул тему Украины и отметил, что необходимо мирными средствами разрешать все проблемы, а также призвал двигаться именно в этом направлении. Также Моди предложил обсудить все эти вопросы и поделился ожиданиями от предстоящего в сентябре визита российского лидера на саммит БРИКС в Нью-Дели.

"Спасибо большое, уважаемый премьер-министр. Мы по этому пути и двигаемся", - подчеркнул глава государства.

Как писал сайт KP.RU, ранее Владимир Путин озвучил главное условие для завершения спецоперации. По словам президента РФ, Москва готова и хочет договориться с Украиной мирными средствами. Причем на базе достигнутых соглашений в Анкоридже.