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НовостиОбщество31 августа 2026 15:17

Кравцов: Более 50% учебных заведений восстановлены в Донбассе и Новороссии

1 сентября школы России примут 17,5 миллионов учеников, отметил ранее Кравцов
Сергей ГАПЧУК
Кравцов: Более 50% учебных заведений восстановлены в Донбассе и Новороссии Фото: Maksim Konstantinov/GLOBAL LOOK PRESS

Кравцов: Более 50% учебных заведений восстановлены в Донбассе и Новороссии Фото: Maksim Konstantinov/GLOBAL LOOK PRESS

Свыше половины от всех учебных заведений восстановлены в Донбассе и Новороссии. Об этом в интервью ИС "Вести" сообщил глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов.

"Более 50% уже школ, колледжей, детских садиков восстановлены. И в течение двух лет мы планируем завершить интеграцию новых регионов в единое образовательное пространство страны",- сказал глава ведомства.

Как писал сайт KP.RU, ранее министр просвещения РФ заявил, что более 38 тысяч российских школ примут 17,5 миллиона школьников в новом учебном году. По его словам, 17 из них построены с нуля. Также глава ведомства уточнил, что число первоклассников в наступающем учебном году составляет полтора миллиона человек. Кравцов подчеркнул, что министерству крайне важно создать условия, чтобы этот шаг был для них уверенным.