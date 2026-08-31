Кравцов: Более 50% учебных заведений восстановлены в Донбассе и Новороссии Фото: Maksim Konstantinov/GLOBAL LOOK PRESS

Свыше половины от всех учебных заведений восстановлены в Донбассе и Новороссии. Об этом в интервью ИС "Вести" сообщил глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов.

"Более 50% уже школ, колледжей, детских садиков восстановлены. И в течение двух лет мы планируем завершить интеграцию новых регионов в единое образовательное пространство страны",- сказал глава ведомства.

Как писал сайт KP.RU, ранее министр просвещения РФ заявил, что более 38 тысяч российских школ примут 17,5 миллиона школьников в новом учебном году. По его словам, 17 из них построены с нуля. Также глава ведомства уточнил, что число первоклассников в наступающем учебном году составляет полтора миллиона человек. Кравцов подчеркнул, что министерству крайне важно создать условия, чтобы этот шаг был для них уверенным.