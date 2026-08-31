Перенос запуска новой ключевой ставки в РФ, переговоры Путина и Си Цзиньпина, пожар на заводе дронов в Польше: главные события 31 августа

Центробанк перенёс на среду запуск новой ключевой ставки в России Фото: Shutterstock.

Центробанк России изменил график обновления ключевой ставки. Если раньше все изменения ставки происходили в понедельник, то теперь их перенесли на среду.

"Новая ключевая ставка в случае её изменения будет начинать действовать не с понедельника, как сейчас, а с ближайшей среды, когда будут происходить расчеты по недельным аукционам Банка России и будет начинаться новый период усреднения обязательных резервов", - заявили в ведомстве.

Центральный банк также изменит графики усреднения обязательных резервов для стабилизации ставок на денежном рынке. Изменения ключевой ставки начнут действовать через 3-6 кварталов. Сейчас ставка составляет 14%, и при благоприятном сценарии может снизиться до 13% к концу 2026 года.

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