Спорт или интеллект: как отдыхают состоятельные женщины и мужчины в России

Богатые женщины из РФ перезагружаются через спорт, а мужчины выбирают интеллект Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Состоятельные женщины из России чаще перезагружаются через прогулки, спорт и баню, а вот их коллеги-мужчины, наоборот, выбирают книги, тишину и интеллектуальные игры. Об этом РИАМО рассказали представители российского банка, которые провели опрос среди приватных клиентов.

Более 60% опрошенных женщин предпочитают перезагружаться при помощи физической активности. Индивидуальные тренировки со специалистами, быстрая ходьба и жаркая парная помогают им не столько держать тело в тонусе, сколько добиться тишины в голове. Только 19% респондентов сказали, что восстанавливаются через встречи и общение.

Каждый третий опрошенный мужчина выбирает музыку, учебу, шахматы, нарды или книги для того, чтобы отдохнуть. «Мозг лечит мозг» - так описывают свой подход сами респонденты. 24% участников опроса назвали еще один способ перезагрузки - светскую жизнь, а именно закрытые мероприятия, концерты и статусные арт-события.

Кроме того, 82% опрошенных мужчин признались, что им не интересна рыбалка в качестве отдыха. Они поедут на нее только в том случае, если их позовут партнеры.

Как KP.RU писал ранее, первое свидание в Москве в 2026 году может обойтись примерно в 25 000 рублей. Причем в эту сумму входит лишь все самое необходимое.