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НовостиПолитика31 августа 2026 15:49

Владимир Путин увеличил штат центрального аппарата ФСО до 812 человек

Численность увеличена с 785 до 812 человек
Людмила МИТРОХИНА
Владимир Путин, президент России

Владимир Путин, президент России

Фото: REUTERS.

Численность центрального аппарата ФСО (Федеральной службы охраны — прим. ред.) выросла с 785 до 812 человек. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин. Информация об этом опубликована на сайте правовых актов.

«Установить с 1 июля 2026 г. предельную численность военнослужащих и федеральных государственных гражданских служащих центрального аппарата Федеральной службы охраны РФ в количестве 812 единиц», — говорится в документе.

Напомним, Федеральная служба охраны (ФСО) – спецслужба России, подчиненная президенту, обеспечивающая безопасность первых лиц. Штат расширен дважды: в январе 2024 до 775 человек, в январе 2025 до 785.

Ранее KP.RU рассказал, что Путин нарастил численность вооруженных сил. Отмечается, что всего за год количество было увеличено три раза. Аналитики издания подробно разобрали вопрос и объяснили, зачем это необходимо.