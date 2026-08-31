Владимир Путин увеличил штат центрального аппарата ФСО до 812 человек

Владимир Путин, президент России Фото: REUTERS.

Численность центрального аппарата ФСО (Федеральной службы охраны — прим. ред.) выросла с 785 до 812 человек. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин. Информация об этом опубликована на сайте правовых актов.

«Установить с 1 июля 2026 г. предельную численность военнослужащих и федеральных государственных гражданских служащих центрального аппарата Федеральной службы охраны РФ в количестве 812 единиц», — говорится в документе.

Напомним, Федеральная служба охраны (ФСО) – спецслужба России, подчиненная президенту, обеспечивающая безопасность первых лиц. Штат расширен дважды: в январе 2024 до 775 человек, в январе 2025 до 785.

Ранее KP.RU рассказал, что Путин нарастил численность вооруженных сил. Отмечается, что всего за год количество было увеличено три раза. Аналитики издания подробно разобрали вопрос и объяснили, зачем это необходимо.