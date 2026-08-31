В Архангельске прошла конференция, посвящённая 85-летию конвоя «Дервиш»

Фото: пресс-служба Губернатора и Правительства Архангельской области.

В Архангельске начала работу всероссийская научно-практическая конференция «Арктические конвои в исторической памяти народов». Мероприятие приурочено к 85-летию прибытия первого союзного каравана «Дервиш» в столицу Поморья. На площадке собрались исследователи, архивисты, музейные работники и представители общественных организаций из разных регионов страны. Ключевой темой обсуждения стали вклад Северных конвоев в разгром нацизма и вопросы сохранения исторического наследия.

Пленарное заседание прошло в конференц-зале регионального правительства. В числе участников – помощник Президента РФ Николай Патрушев, губернатор Архангельской области Александр Цыбульский, научный директор Российского военно-исторического общества Михаил Мягков и ректор САФУ Михаил Данилова.

Открывая заседание, Николай Патрушев подчеркнул, что 85-летний юбилей «Дервиша» занимает особое место в истории Второй мировой войны – именно с этого события началась одна из ключевых страниц взаимодействия стран-союзниц против гитлеровского фашизма. По его словам, арктические конвои олицетворяют мужество и взаимопомощь в общей борьбе с нацизмом.

Фото: пресс-служба Губернатора и Правительства Архангельской области.

– За годы войны по северному маршруту прошло 78 конвоев, которые в крайне опасных условиях арктических морей доставили в Советский Союз более 4 миллионов тонн различных грузов, необходимых фронту и тылу, – рассказал Николай Патрушев.

Однако, как напомнил помощник президента, эта помощь не была безвозмездной – в ответ союзники получали редкие металлы, пушнину и золото. Но главное, по его мнению, не в объёмах грузов: исторический смысл конвоев – в уникальном примере солидарности, когда моряки, лётчики, портовики и военные разных стран действовали сообща, не жалея жизней, ради общей Победы.

Однако Николай Патрушев отметил, что сегодня бывшие партнёры по антигитлеровской коалиции поддерживают неонацистов в Украине, а в высоких широтах западные государства предпринимают шаги, направленные на ослабление оборонного и экономического потенциала России, мешают развитию международной морской логистики в Арктике. При этом помощник президента выразил уверенность, что страна преодолеет все сложности за счёт новых инвестиционных проектов, формирования Трансарктического коридора, развития энергетики, активизации науки и надёжной защиты северных территорий.

Губернатор Александр Цыбульский сделал акцент на морально-психологическом значении «Дервиша».

– В тяжелейший для нашей страны период он стал зримым свидетельством того, что Советский Союз не остается один на один с врагом, продемонстрировал поддержку и солидарность со стороны других государств, – отметил глава Поморья.

Фото: пресс-служба Губернатора и Правительства Архангельской области.

По его словам, более широкий смысл этих событий – в формировании антигитлеровской коалиции, уникального союза стран с разными политическими системами, которые объединились перед лицом общего врага. Это, как сказал Александр Цыбульский, опрокинуло расчёты гитлеровской Германии на международную изоляцию Советского Союза.

Глава региона отдельно остановился на том, что история конвоев – это не только морские переходы. Огромную роль сыграли советские портовики, железнодорожники, строители и жители Севера. В кратчайшие сроки создавалась инфраструктура, принимались и разгружались суда, ремонтировалась техника. Он напомнил, что этот труд признан на государственном уровне: Архангельск носит звание «Город воинской славы», а Северодвинск – «Город трудовой доблести».

Особое внимание Александр Цыбульский уделил оценке роли ленд-лиза в Великой Отечественной войне, которая, по его словам, остаётся предметом дискуссий. Он призвал избегать крайностей: не преуменьшать значение помощи союзников, но и не вырывать её из общего контекста войны. Губернатор подчеркнул, что вклад союзников был весьма существенным, но не решающим, поскольку главная тяжесть борьбы легла на советский народ, и цена Победы несопоставима с объёмами материальной помощи.

Фото: пресс-служба Губернатора и Правительства Архангельской области.

Научный блок конференции был представлен докладом Михаила Мягкова «Ленд-лиз для СССР в военно-политических и стратегических расчётах США и Великобритании 1941–1945 гг.», а также выступлением заместителя директора областного архива Василия Трофименко. Он рассказал о документах, связанных с работой Архангельского порта, пароходств и личных свидетельствах участников событий.

Перед началом заседания участники осмотрели выставку из более чем 200 редких предметов из коллекции Международного центра Северных конвоев. Среди экспонатов – личные вещи ветеранов, фрагменты экипировки, грузы ленд-лиза, награды разных стран, а также модели судов и воссозданные элементы быта моряков.