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НовостиОбщество31 августа 2026 16:02

Роспотребнадзор зафиксировал два случая лихорадки Западного Нила под Астраханью

Двое жителей Астраханской области заболели лихорадкой Западного Нила
Сергей КУДРИН
Роспотребнадзор зафиксировал два случая лихорадки Западного Нила под Астраханью

Роспотребнадзор зафиксировал два случая лихорадки Западного Нила под Астраханью

Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Астраханской области выявлены два случая вируса Западного Нила: один в Лиманском, другой в Приволжском районах. Регион является природным очагом этих инфекций, передающихся через комаров, сообщила пресс-служба астраханского управления Роспотребнадзора.

"На территории Астраханской области регистрируются случаи лихорадки Западного Нила, отмечается циркуляция вируса Западного Нила в природных условиях. На 31 августа на территории Астраханской области зарегистрировано два случая", - заявили в пресс-службе ведомства.

По информации, предоставленной ТАСС, это первые случаи заражения вирусом Западного Нила в 2026 году. В 2025 году подобных случаев в регионе не было зафиксировано.

Ранее KP.RU сообщил, что в 2024 году в Астраханской области также фиксировались единичные случаи заболевания лихорадкой Западного Нила.