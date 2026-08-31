Роспотребнадзор зафиксировал два случая лихорадки Западного Нила под Астраханью Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Астраханской области выявлены два случая вируса Западного Нила: один в Лиманском, другой в Приволжском районах. Регион является природным очагом этих инфекций, передающихся через комаров, сообщила пресс-служба астраханского управления Роспотребнадзора.

"На территории Астраханской области регистрируются случаи лихорадки Западного Нила, отмечается циркуляция вируса Западного Нила в природных условиях. На 31 августа на территории Астраханской области зарегистрировано два случая", - заявили в пресс-службе ведомства.

По информации, предоставленной ТАСС, это первые случаи заражения вирусом Западного Нила в 2026 году. В 2025 году подобных случаев в регионе не было зафиксировано.

Ранее KP.RU сообщил, что в 2024 году в Астраханской области также фиксировались единичные случаи заболевания лихорадкой Западного Нила.