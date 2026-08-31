Почему браки рушатся именно в сентябре: психолог дал ответ

Совместный отпуск — довольно жестокий стресс-тест. Фото: fizkes / Shutterstock / Fotodom

Начало сентября для некоторых пар становится периодом серьезных конфликтов. Совместный отпуск может неожиданно показать проблемы в отношениях. Клинический психолог Станислав Самбурский рассказал, почему именно после летнего отдыха пары могут столкнуться с семейным кризисом. Об этом пишет Life.ru.

«Совместный отпуск — довольно жестокий стресс-тест для людей, которые в обычной жизни почти не бывают вместе», – поделился специалист.

Во время отпуска супруги впервые за долгое время оказываются рядом практически круглосуточно. При этом один из партнеров может продолжать работать, постоянно проверять телефон и сообщения из рабочих чатов, тогда как второй рассчитывает на совместный отдых. Конфликты возникают и в тех случаях, когда люди понимают, что давно перестали обсуждать свои желания, планы и интересы.

Кроме того, некоторые пары пытаются спасти отношения дорогим путешествием, но после возвращения прежние проблемы никуда не исчезают. К работе, детям и бытовым делам в сентябре добавляются расходы на школу, одежду, обувь и кружки. В итоге заканчивается отпускная романтика, возвращается привычная рутина.

Ранее психолог Лада Леонтьева объяснила, почему общий семейный бюджет помогает укреплять отношения.