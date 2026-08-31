Путин заявил о сотрудничестве России и Узбекистана по ключевым направлениям

Президент России Владимир Путин

Россия и Узбекистан — стратегические партнеры. Между Москвой и Ташкентом продуктивное сотрудничество. Об этом рассказал президент России Владимир Путин во время поздравления республики с 35-летием независимости.

«Российско-узбекистанские отношения носят характер стратегического партнерства и союзничества. Между Москвой и Ташкентом налажено продуктивное сотрудничество на всех ключевых направлениях, эффективное взаимодействие в международных делах», — отмечается на официальном сайте Кремля.

Президент России подчеркнул, что совместными усилиями укрепляются партнерские связи между Россией и Узбекистаном. Это способствует региональной безопасности и стабильности. Ранее KP.RU рассказал, что Путин издал распоряжение об изменении военно-технического сотрудничества с некоторыми республиками бывшего СССР. Узбекистан входит в их число.