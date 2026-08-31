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НовостиВ мире31 августа 2026 16:40

В Таиланде сообщили о сокращении безвизового пребывания: это коснется и россиян

Решение Таиланда о сокращении безвизового пребывания вступит в силу 15 сентября
Людмила МИТРОХИНА
В Таиланде сообщили о сокращении безвизового пребывания: это коснется и россиян

В Таиланде сообщили о сокращении безвизового пребывания: это коснется и россиян

Фото: REUTERS.

В Таиланде рассказали, что срок безвизового пребывания в стране будет сокращен. Теперь без визы можно будет находиться 30 дней, а не 60, как было раньше. Об этом пишет «Королевская газета». Изменения вступают в силу 15 сентября 2026 года.

Отмечается, что для продолжения нахождения в стране без визы нужно будет по истечении этого срока выехать за ее пределы, а потом въехать обратно.

Россия входит в список стран с безвизовым въездом в Таиланд. Таким образом для граждан РФ пребывание без визы будет составлять 30 дней. Россияне смогут продлить пребывание ещё на 30 дней без выезда в соответствии со специальным соглашением.

Ранее KP.RU сообщил, что Таиланд является одним из самых популярных направлений для отдыха у россиян. Многих привлекает именно безвизовый въезд в страну.