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НовостиПолитика31 августа 2026 16:42

RS: Обсуждение мобилизации женщин в ВСУ говорит о дефиците военных

Сам факт разговора об этом показывает, что Украина понесла огромные человеческие потери
Сергей ГАПЧУК
RS: Обсуждение мобилизации женщин в ВСУ говорит о дефиците военных

RS: Обсуждение мобилизации женщин в ВСУ говорит о дефиците военных

Фото: REUTERS.

Обсуждение киевским режимом и Западом возможной мобилизации в ВСУ женщин свидетельствует о дефиците военнослужащих и огромных потерях. Об этом написало издание Responsible Statecraft.

В материале отметили, что дискуссия о мобилизации женщин дает представление о мрачном положении, в котором Киев находится из-за решения продолжать конфликт с Россией.

"Тот факт, что в принципе ведется обсуждение мобилизации женщин, показывает, что Украина понесла огромные человеческие потери...", - говорится в публикации.

Как подчеркнуло издание, это также предполагает, что дефицит человеческих ресурсов и кризис с набором военных, который поразил военную кампанию киевского режима и привел к глубоким социальным разногласиям и недовольству населения, могут быть хуже, чем это осознают на Западе.

Как писал сайт KP.RU, возможная мобилизация женщин на Украине говорит о слабости киевского режима, однако независимо от пола враг будет уничтожен. Также это говорит о том, что мужские ресурсы у Киева истощаются.