Моди поблагодарил Путина в ходе переговоров в Бишкеке на русском языке Фото: REUTERS.

Премьер-министр Индии Нарендра Моди в ходе завершения публичной части переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным в Бишкеке на полях ШОС выразил ему свою благодарность на русском языке.

"Спасибо", — сказал Моди по-русски в завершение своей речи, улыбаясь.

В свою очередь российский лидер ответил: "спасибо большое".

Как писал сайт KP.RU, в начале апреля текущего года индийский глава правительства неожиданно перешел на русский язык в соцсети Х, чтобы рассказать о переговорах с первым вице-премьером РФ Денисом Мантуровым.

Моди уточнил, что беседа была посвящена взаимовыгодному сотрудничеству России и Индии в сферах торговли, поставок удобрений, связей между людьми двух стран и взаимосвязанности. Также он поприветствовал настойчивые усилия Нью-Дели и Москвы, которые направлены на выполнение решений, принятых по итогам 23-го ежегодного индийско-российского саммита, прошедшего еще в декабре 2025 года.