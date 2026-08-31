Депутат Соболев: выход на западные границы Украины сократит прилеты БПЛА

Выход на западные границы Украины сократит прилеты БПЛА Фото: REUTERS.

Россия прекратит удары украинских БПЛА и ракет по городам при выходе к западным границам Украины в ходе СВО. Об этом заявил генерал-лейтенант, бывший командующий 58-й армией, член Комитета Госдумы по обороне Виктор Соболев. Свое мнение он выразил в интервью изданию «Газета.RU».

«Чтобы полностью исключить какие-либо удары по нашей территории, нужно провести ряд наступательных операций, выйти на западные границы Украины, другого пути нет. Для этого нужно решить две задачи: прикрыть войска от ударов дронов и завоевать господство в воздухе», — прокомментировал ситуацию парламентарий.

Депутат считает, что к 2030 году страны НАТО будут готовы напасть на Россию после перевооружения. Причем, про нападения альянса все чаще звучат угрозы со стороны западных элит. При этом Москва не раз говорила, что никому никогда не угрожала, в том числе и НАТО. Однако в случае опасности будет наносить ответные удары.