Один человек погиб, трое ранены после атак ВСУ в Белгородской области Фото: Юлия ПЫХАЛОВА. Перейти в Фотобанк КП

В Белгородской области один человек погиб, еще трое пострадали в результате атак украинских беспилотников. Об этом сообщил региональный оперштаб.

"В городе Валуйки при атаке беспилотника на объект транспортной инфраструктуры погиб мужчина. Выражаем соболезнования его родным и близким", - говорится в сообщении.

В оперштабе уточнили, что еще трое мужчин получили множественные ранения, их отправили в районную больницу.

Кроме того, в поселке Уразово из-за детонации украинского FPV-дрона выбиты окна в частном доме и перебита ЛЭП.

Как писал сайт KP.RU, ранее 31 августа 12-летняя девочка получила ранения в результате атаки украинского беспилотника на коммерческий объект под Белгородом.

Также стало известно, что ситуация в районе Запорожской АЭС остается напряженной, поскольку дроны ВСУ продолжают регулярно появляться в небе над станцией и городом Энергодар. Эта активность не прекращается уже двенадцатые сутки.