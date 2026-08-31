Кабмин временно разрешил продажу топлива по стандартам ниже Евро-5 Фото: Даниил ОПАРИН. Перейти в Фотобанк КП

Правительство страны с 1 сентября по 30 июня следующего года разрешило временную реализацию на АЗС автомобильного бензина и дизельного топлива экологических классов К2, К3, К4 и К5, также называемые "Евро-2, -3, -4 и -5. Об этом сообщило Минэнерго РФ.

"Временная мера направлена на приведение требований о розничной продаже топлива в соответствие с ранее принятыми решениями о разрешении выпуска в обращение топлив разных экологических классов...", - говорится в сообщении.

Ведомство отметило, что эта мера направлена на поддержание стабильности внутреннего топливного рынка.

Как писал сайт KP.RU, ранее зампред кабмина Александр Новак поручил Минэнерго и ФАС усилить контроль за ценами на топливо на независимых АЗС. Ведомствам необходимо дополнительно отслеживать динамику цен в данном сегменте. Новак призвал своевременно выявлять потенциальные риски и в оперативном порядке принимать меры для недопущения дефицита топлива.

29 августа правительство продлило запрет на экспорт дизельного топлива, газойлей и судового топлива для компаний, которые не являются непосредственными производителями нефтепродуктов.