Зеленский уволил бывшего министра Камышина с должности своего советника Фото: REUTERS.

Глава киевского режима Владимир Зеленский своим указом уволил бывшего министра стратегических отраслей промышленности Украины Александра Камышина с должности советника главы государства.

"Завершаю работу на позиции советника [Зеленского] по стратегическим вопросам", - написал экс-чиновник.

По его словам, за эти два года украинская оборонка начала интегрироваться в оборонно-промышленную архитектуру Европы и США.

Как писал сайт KP.RU, 19 августа украинский главарь подписал указ об освобождении Ирины Мудрой, подозреваемой в коррупции, от должности заместителя руководителя ОП. Также в правительстве произошли другие изменения. Депутаты Верховной рады поддержали кандидатуру Андрея Сибиги и переназначили его на пост главы МИД Украины. За это решение проголосовали 266 народных избранников.