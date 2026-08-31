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НовостиПолитика31 августа 2026 17:45

«Украина уже использует Starlink»: полковник Литовкин резко отреагировал на заявление Маска

Литовкин назвал заявление Маска о Starlink для ударов по РФ пустым разговором
Авторы (2):
Мария БАЧЕНИНА
Людмила МИТРОХИНА
Американский бизнесмен Илон Маск

Американский бизнесмен Илон Маск

Фото: REUTERS.

Полковник в отставке Виктор Литовкин прокомментировал заявления американского предпринимателя Илона Маска о применении ВСУ спутников Starlink. Он в интервью Радио «Комсомольская правда» назвал их пустыми словами.

«Захочу, дам добро, захочу, не дам добро. Даст он добро или не даст добро — но Украина уже пользуется Старлинком. Недавняя атака была на Екатеринбург. Без Старлинка это сделать было невозможно. Были атаки на Тюмень. Без Старлинка этого сделать невозможно», — резюмировал военный обозреватель в беседе с KP.RU.

Литовкин также подчеркнул, что 11 тысяч спутников на невысоких орбитах не выключают свои сигналы. А разговоры о том, что Вашингтон может ограничить доступ Киеву к ним, это лишь «сказки» для публики.

Ранее KP.RU рассказал, что Илон Маск пригрозил Киеву отключением для них системы Starlink. Он подчеркнул, что Украина должна советоваться с Вашингтоном перед атаками на регионы РФ.