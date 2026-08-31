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НовостиПолитика31 августа 2026 17:48

Путин провел встречу с Мирзиеевым на открытии Всемирных Игр кочевников в Бишкекевидео

Путин и Мирзиеев были почетными гостями торжественной церемонии открытия Игр
Сергей ГАПЧУК
Путин провел встречу с Мирзиеевым на открытии Всемирных Игр кочевников в Бишкеке

Путин провел встречу с Мирзиеевым на открытии Всемирных Игр кочевников в Бишкеке

Фото: REUTERS.

Президент РФ Владимир Путин пообщался со своим узбекистанским коллегой Шавкатом Мирзиеевым на полях церемонии открытия VI Всемирных Игр кочевников в столице Киргизии Бишкеке. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

Встреча глав государств прошла на стадионе "Бишкек-Арена". Президенты были почетными гостями торжественной церемонии открытия Игр.

Как писал сайт KP.RU, ранее премьер Индии Нарендра Моди в ходе перговоров с Владимиром Путиным заявил, что Нью-Дели поддерживает любые мирные усилия по урегулированию конфликта на Украине и продолжит это делать.

Днем 31 августа российский лидер встретился на полях ШОС с председателем КНР Си Цзиньпином. С российской стороны в переговорах участвовали глава МИД Сергей Лавров, вице-премьер Алексей Оверчук, заместитель руководителя администрации президента РФ Максим Орешкин и другие.

В Бишкеке состоялась встреча Владимира Путина с Шавкатом Мирзиёевым

В Бишкеке состоялась встреча Президента России Владимира Путина с Президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым