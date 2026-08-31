Андрей Исаев рассказал о новых мерах поддержки семей с детьми, включенных в Народную программу «Единой России»

Заместитель руководителя фракции "Единой России" в Госдуме Андрей Исаев. Фото: ER.RU.

В Народную программу «Единой России» включили новые меры поддержки семей с детьми, сообщил заместитель руководителя фракции партии в Госдуме Андрей Исаев. По его словам, большинство нововведений направлено на создание комфортной среды для жизни.

Парламентарий отметил, что программный документ партии базируется на конкретных расчетах. Поэтому если в Народной программе написано, что выплаты для семей будут расти - они реально будут расти, а новые меры поддержки будут гарантированно финансироваться.

«Например, с этого года заработала введенная нами родительская выплата: возвращение родителям части подоходного налога - до 70 тысяч в семейный бюджет», - напомнил представитель партии.

Андрей Исаев также подчеркнул, что помимо материальной поддержки большую роль играет создание комфортных условий для семей. Ключевые направления – совершенствование медицинской системы, забота о здоровье, создание инфраструктуры для развития и воспитания детей.

«Важно понимать, что кроме материальной стороны, есть ещё и сторона, связанная с комфортной средой для семей. Мы предполагаем оснастить более 140 родильных домов и перинатальных центров. Можем гарантировать, что ежегодно пять миллионов детей будут оздоравливаться в оздоровительных лагерях; что будут строиться детские сады, творческие центры», - рассказал Андрей Исаев в ходе дебатов на Первом канале.

Напомним, новую Народную программу утвердили 22 августа на втором этапе съезда партии. В нее вошли лучшие инициативы из 3,5 миллионов предложений, присланных гражданами страны.