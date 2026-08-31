Россия
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииПравила применения рекомендательных технологийПолитика АО «ИД «Комсомольская правда» в отношении обработки персональных данныхКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТесты
Еще
Радио
Россия
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииПравила применения рекомендательных технологийПолитика АО «ИД «Комсомольская правда» в отношении обработки персональных данныхКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТесты
Еще
Радио
Россия
Москва
+18°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиАвто31 августа 2026 18:01

Водителям разрешили предъявлять права и СТС через Мах

Электронные документы водитель может использовать по желанию
Сергей ГАПЧУК
Водителям разрешил предъявлять права и СТС в Мах наравне с бумажными документами

Водителям разрешил предъявлять права и СТС в Мах наравне с бумажными документами

Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ. Перейти в Фотобанк КП

В России автомобилисты теперь вправе предъявлять сотрудникам ГИБДД водительское удостоверение и СТС в мессенджере "Макс" наравне с бумажными документами. Об этом сообщило Минцифры РФ.

"Водители смогут предъявить инспектору ГИБДД QR-код водительского удостоверения и СТС автомобиля в мессенджере Мах. Соответствующие изменения в ПДД подписало правительство", - говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что электронные документы автомобилист может использовать по желанию. При этом они не заменят бумажные, а будут действовать наравне с ними.

Минцифры уточнило, что техническая возможность для предъявления электронных документов в "Максе" появится в ближайшие месяцы.

Как писал сайт KP.RU, ранее стало известно, что пользователи "Макс" могут быстро получать доступ к своим документам из Госуслуг. Основные личные данные будут отображаться прямо в профиле мессенджера. Личные документы всегда будут под рукой, но только после того, как пользователь даст на это согласие. Для просмотра документов биометрия не требуется.