Водителям разрешили предъявлять права и СТС через Мах

Водителям разрешил предъявлять права и СТС в Мах наравне с бумажными документами Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ. Перейти в Фотобанк КП

В России автомобилисты теперь вправе предъявлять сотрудникам ГИБДД водительское удостоверение и СТС в мессенджере "Макс" наравне с бумажными документами. Об этом сообщило Минцифры РФ.

"Водители смогут предъявить инспектору ГИБДД QR-код водительского удостоверения и СТС автомобиля в мессенджере Мах. Соответствующие изменения в ПДД подписало правительство", - говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что электронные документы автомобилист может использовать по желанию. При этом они не заменят бумажные, а будут действовать наравне с ними.

Минцифры уточнило, что техническая возможность для предъявления электронных документов в "Максе" появится в ближайшие месяцы.

Как писал сайт KP.RU, ранее стало известно, что пользователи "Макс" могут быстро получать доступ к своим документам из Госуслуг. Основные личные данные будут отображаться прямо в профиле мессенджера. Личные документы всегда будут под рукой, но только после того, как пользователь даст на это согласие. Для просмотра документов биометрия не требуется.