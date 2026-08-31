«Единая Россия» поддержала введение льготных тарифов на перевозку продукции аграриев

«Единая Россия» выступает за введение льготных тарифов на перевозку сельскохозяйственной продукции. Фото: Николай ХИЖНЯК. Перейти в Фотобанк КП

«Единая Россия» поддержала решение правительства РФ ввести льготы на железнодорожные перевозки сельскохозяйственной продукции, сообщил первый заместитель председателя комитета Госдумы по аграрным вопросам Владимир Плотников. Он подчеркнул, что транспортные расходы сельхозпроизводителей напрямую связаны с себестоимостью товаров и влияют на их конечную цену для потребителей.

В связи с этим решение правительства выделить более 9,5 миллиардов рублей на льготные железнодорожные тарифы для перевозки продукции аграриев является правильным и своевременным.

«Их снижение помогает сохранять конкурентоспособность российской продукции и расширять рынки сбыта. Спрос на отечественное зерно, масличные и другие аграрные товары остаётся высоким. Поэтому надёжная логистика становится важной частью устойчивости всего АПК: продукцию необходимо своевременно доставлять потребителям и на экспортные направления. При возникновении сбоев господдержка здесь должна подключаться без промедления, чтобы проблемы с перевозками не оборачивались потерями для хозяйств», - подчеркнул Владимир Плотников.

Он напомнил, что поддержка аграриев и создание комфортных условий для работы предприятий АПК является одним из приоритетов Народной программы «Единой России». По его словам, партия поддерживает меры, помогающие сельхозпроизводителям уверенно строить планы на будущее, делать инвестиции в развитие хозяйства и увеличивать объемы производства.

«Для сельского хозяйства важен не только урожай, но и путь от поля до рынка. Чем доступнее и надежнее этот путь, тем сильнее позиции российских аграриев и устойчивее весь АПК», - отметил Владимир Плотников.

Напомним, «Единая Россия» приняла новую Народную программу на втором этапе съезда партии, который прошел 22 августа. При ее составлении были учтены более 3,5 миллиона инициатив, направленных жителями страны.