В России с сентября появятся ипотечные каникулы для семей с двумя детьми

С 1 сентября семьи с двумя детьми могут брать ипотечные каникулы Фото: Юлия ПЫХАЛОВА. Перейти в Фотобанк КП

В России с 1 сентября расширится перечень ситуаций, при которых можно запросить у банка ипотечные каникулы. Это право появится при рождении или усыновлении второго и последующего ребенка. Об этом сообщил KP.RU.

Согласно нововведению, доказывать "тяжелую жизненную ситуацию" и резкое падение доходов не надо. Сам факт появления очередного ребенка является основанием для того, чтобы обратиться в кредитную организацию за каникулами, независимо от уровня доходов.

При этом максимальный срок таких ипотечных каникул для семей составит полтора года (18 месяцев). Оформить каникулы можно в течение 180 дней со дня рождения или усыновления ребенка. Такая возможность будет и в том случае, если ипотечный договор был заключен до 1 сентября текущего года.

Также при запросе таких каникул семья должна соответствовать определенным критериям: сумма кредита не превышает 15 млн рублей, ипотечное жилье — единственное и ранее по кредитному договору не предоставлялась отсрочка.

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