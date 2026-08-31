В России вводят официальные правила для криптовалют: что известно

В России с 1 сентября вступает в силу закон о криптовалюте Фото: Shutterstock.

В России с сентября вводится в действие закон "О цифровых валютах и цифровых правах". Таким образом на российском рынке криптовалют впервые устанавливаются официальные правила. Об этом сообщил KP.RU.

Норма позволяет приобретать криптовалюту в инвестцелях и торговать ею через брокеров, биржи, управляющие компании, криптообменники и другое, зарегистрированные в специальном реестре Центробанка. Однако простым россиянам для таких инвестиций надо пройти тест.

При этом оплачивать товары и услуги внутри страны запрещено и гражданам, и юрлицам. Но разрешено использовать криптовалюты в международных расчетах, например, по экспорту и импорту. Кроме того, можно проводить операции с криптовалютой в других странах, используя зарубежные счета, но требуется уведомлять ФНС России.

Также нововведение предполагает, что официально приобретенная криптовалюта будет считаться полноценным имуществом и защищаться законодательством наравне с другим имуществом.

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