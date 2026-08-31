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НовостиПолитика31 августа 2026 18:41

В Кремле оценили сотрудничество Армении с Россией

Песков: Москве известно, что сотрудничество с РФ приносит Армении большую выгоду
Сергей ГАПЧУК
Песков: Москве известно, что сотрудничество с РФ приносит Армении большую выгоду

Песков: Москве известно, что сотрудничество с РФ приносит Армении большую выгоду

Фото: REUTERS.

Москва точно знает, что сотрудничество с Россией приносит Армении большую выгоду. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Ранее пресс-секретарь президента РФ прокомментировал позицию РФ по поводу намерения Еревана присоединиться к Евросоюзу, заявив, что российский лидер Владимир Путин донесет позицию страны на встрече с премьер-министром Армении Николом Пашиняном в Бишкеке. По его словам, каждый контакт на высшем уровне с Пашиняном важен для Москвы. При этом, Песков отметил, что российская сторона не может быть "армянами больше самих армян".