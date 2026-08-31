Токаев: казахи никогда не конфликтовали с русскими Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что казахи никогда не конфликтовали с русскими. Об этом он сказал на встрече с российским коллегой Владимиром Путиным в Бишкеке на полях саммита ШОС.

Токаев отметил, что поддерживает точку зрения российского лидера в отношении развития гуманитарных контактов, подчеркнув, что это крайне важно.

«У нас никогда в истории не было конфликта между казахами и русскими с точки зрения межрелигиозных отношений, каких-либо политических взаимоотношений!» — заявил президент Казахстана.

По его словам, в истории взаимоотношений двух народов были лишь небольшие хозяйственные споры. Токаев заверил, что тесные отношения между Россией и Казахстаном продолжатся и впредь. Гуманитарное взаимодействие, подчеркнул он, формировалось на протяжении многих лет, если не веков.

Ранее KP.RU писал, что президент Казахстана выступил с инициативой расширить полетную программу между Москвой и Алматы. Замглавы МИД РФ Михаил Галузин поддержал это предложение, отметив, что Россия выступает за инициативы, которые работают на укрепление сотрудничества с Казахстаном.

Также сообщалось, что президент Казахстана поделился с Путиным казахской пословицей, которая, по его словам, прекрасно описывает отношения между странами на текущий момент и в перспективе. Токаев перевел ее смысл русской поговоркой: «Где лад, там и клад».