Россияне смогут платить цифровыми рублями: в чем суть

В России с 1 сентября начнется внедрение цифрового рубля Фото: Who is Danny/Shutterstock/Fotodom

В России с сентября начнется поэтапное внедрение в оборот цифрового рубля. Граждане смогут активно пользоваться таким инструментом как и обычным: открывать в цифровых рублях счета, делать переводы, проводить оплаты. Об этом сообщил сайт KP.RU.

При этом возможности по распоряжению цифровыми рублями должны обеспечить системообразующие банки, чей перечень размещен на сайте ЦБ, а также продавцы, компании, которые оказывают услуги, маркетплейсы - с выручкой за прошлый год свыше 120 млн рублей.

Нововведение предполагает, что уже с 1 сентября 2027 года такая же обязанность появится у компаний-продавцов с годовой выручкой от 30 млн рублей и банков с универсальной лицензией.

Кроме того, 1 сентября появится универсальный цифровой код. По нему можно будет расплачиваться в том числе и цифровыми рублями.

Главным отличием цифрового рубля от безнала является то, что он хранится не на счете в конкретном банке, а в цифровом кошельке на спецплатформе Банка России. Доступ к кошельку возможен через приложение любого банка, который уже работает с цифровыми рублями и подключен к платформе ЦБ.

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