МИД Армении: Ереван и Москва больше чем просто стратегические партнеры

Ереван и Москву связывают соглашения, которые делают обе страны союзниками, что гораздо больше, чем статус стратегических партнеров. Об этом заявил глава МИД Армении Арарат Мирзоян в интервью Общественному телевидению.

По словам министра, Россия фактически в правовом, политическом, экономическом плане более чем стратегический партнер для Армении.

"У нас есть такие договоренности, которые превращают нас в союзников, что больше, чем стратегический партнер", — отметил он.

Как писал сайт KP.RU, однако это идет вразрез с недавними словами премьера Армении Никола Пашиняна, который исключил Россию из числа стратегических партнеров в программе развития страны. Он объяснил решение пересмотреть отношения с Россией реакцией на столкновения с Азербайджаном в 2022 году, которые поставили под сомнение стратегическое партнерство.

При этом ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова призвала Пашиняна поступить по-мужски, и принять ответственность за события 2022 года. А не пытаться свалить вину на Россию или ОДКБ.