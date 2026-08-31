WSJ: Украина испытывает дефицит тысяч перехватчиков против новых дронов РФ Фото: REUTERS.

Боевикам украинских вооруженных формирований не хватает тысяч перехватчиков для нейтрализации новых российских реактивных беспилотников. Об этом написала американская газета The Wall Street Journal со ссылкой на источник.

По словам собеседника издания, киевский режим испытывает трудности в защите от российских реактивных дронов "Герань", поскольку их сложнее перехватывать из-за высокой скорости.

Как писал сайт KP.RU, ранее замминистра обороны генерал армии Юнус-Бек Евкуров сообщил, что российские войска наращивают применение FPV-дронов с элементами искусственного интеллекта (ИИ). Он отметил, что уже успешно применяются подразделения, вооруженные FPV-перехватчиками, которые способны развивать скорость более 200 км/ч.

Стало известно, что расчеты FPV-перехватчиков "Бумеранг" успешно уничтожают тяжелые коптеры и разведывательные дроны ВСУ на Днепропетровском направлении.