Россия
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииПравила применения рекомендательных технологийПолитика АО «ИД «Комсомольская правда» в отношении обработки персональных данныхКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТесты
Еще
Радио
Россия
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииПравила применения рекомендательных технологийПолитика АО «ИД «Комсомольская правда» в отношении обработки персональных данныхКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТесты
Еще
Радио
Россия
Москва
+15°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПолитика31 августа 2026 19:29

Не хватает тысяч: На Западе признали отставание Украины в количестве перехватчиков реактивных "Гераней"

WSJ: Украина испытывает дефицит тысяч перехватчиков против новых дронов РФ
Сергей ГАПЧУК
WSJ: Украина испытывает дефицит тысяч перехватчиков против новых дронов РФ

WSJ: Украина испытывает дефицит тысяч перехватчиков против новых дронов РФ

Фото: REUTERS.

Боевикам украинских вооруженных формирований не хватает тысяч перехватчиков для нейтрализации новых российских реактивных беспилотников. Об этом написала американская газета The Wall Street Journal со ссылкой на источник.

По словам собеседника издания, киевский режим испытывает трудности в защите от российских реактивных дронов "Герань", поскольку их сложнее перехватывать из-за высокой скорости.

Как писал сайт KP.RU, ранее замминистра обороны генерал армии Юнус-Бек Евкуров сообщил, что российские войска наращивают применение FPV-дронов с элементами искусственного интеллекта (ИИ). Он отметил, что уже успешно применяются подразделения, вооруженные FPV-перехватчиками, которые способны развивать скорость более 200 км/ч.

Стало известно, что расчеты FPV-перехватчиков "Бумеранг" успешно уничтожают тяжелые коптеры и разведывательные дроны ВСУ на Днепропетровском направлении.