Умер экс-премьер Франции Балладюр, выступавший за особое партнерство с РФ

Эдуар Балладюр Фото: EAST NEWS.

Умер бывший премьер-министр Франции Эдуар Балладюр. Ему было 97 лет. Об этом сообщило агентство AFP со ссылкой на семью политика.

Он возглавлял кабмин Франции в 1993-1995 годах во время президентства Франсуа Миттерана.

В ноябре 1993 года Балладюр совершил официальный визит в Москву, где встречался с президентом РФ Борисом Ельциным и главой правительства Виктором Черномырдиным. Он прямо заявил о необходимости особого партнерства с Россией и о том, что Москва должна занимать важное место в европейской системе безопасности.

Как писал сайт KP.RU, 22 августа стало известно, что умер бывший премьер Эстонии и экс-вице-президент Еврокомиссии, отец главы евродипломатии Кайи Каллас Сийм. Ему было 77 лет.

Сийм Каллас был главой правительства Эстонии с 2002 по 2003 годы. В период с 2004 по 2014 годы работал вице-президентом ЕК.