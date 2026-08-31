Россия
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииПравила применения рекомендательных технологийПолитика АО «ИД «Комсомольская правда» в отношении обработки персональных данныхКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТесты
Еще
Радио
Россия
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииПравила применения рекомендательных технологийПолитика АО «ИД «Комсомольская правда» в отношении обработки персональных данныхКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТесты
Еще
Радио
Россия
Москва
+15°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиВ мире31 августа 2026 19:51

Полиция Черногории разыскивает россиянина по подозрению в тройном убийстве

Объявлен в розыск Михаил Шабунин, которого подозревают в расстреле трех граждан Черногории
Анна АДАМАЙТЕС
Полиция Черногории разыскивает россиянина по подозрению в тройном убийстве

Полиция Черногории разыскивает россиянина по подозрению в тройном убийстве

Фото: Shutterstock.

Полиция Черногории разыскивает гражданина Российской Федерации по подозрению в совершении тройного убийства в Даниловграде. Данную информацию передало Радио и телевидение республики.

По версии следствия, 30-летний мужчина расстрелял троих местных жителей в тире. В помещении находились несколько человек. Обстоятельства случившегося устанавливаются, ведется расследование. Правоохранительные органы Черногории принимают меры для задержания подозреваемого.

Ранее KP.RU писал, что полиция Черногории установила личность молодого человека, чье тело нашли в лесистой местности возле города Бар. Им оказался 21-летний гражданин России, джазовый музыкант, Георгий Соломатин, который приехал к родственникам из Австрии. Парень пропал 31 июля, его искали несколько дней с подключением волонтеров и дронов.