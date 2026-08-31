"По-доброму, как врач, отнесся ко мне": Мужчина рассказал о своем спасении на борту самолета главой Минздрава РФ

Министр здравоохранения РФ Мурашко спас мужчину на борту самолета Фото: личный архив героя публикации

30 августа глава Минздрава РФ Михаил Мурашко на борту самолета Петропавловск-Камчатский - Москва спас мужчину, которому стало плохо во время полета. Об этом сообщило издание "КП-Уфа".

"44-летнему уфимцу Рустему Ганееву стало плохо в самолете, когда он летел с Камчатки в Москву – резко подскочило давление. Он попросил о помощи бортпроводников, а они нашли в салоне врача. Каково же было его удивление, когда он узнал, что помощь в небе ему оказал… министр здравоохранения России Михаил Мурашко", - говорится в публикации.

Через некоторое время после набора высоты мужчина почувствовал, что его состояние ухудшается. По словам Рустема, у него поднялось давление, таблеток не имелось. При себе был тонометр, он померил – а там уже почти 180.

Тогда мужчина попросил у бортпроводников какое-нибудь лекарство, но те ответили, что не имеют права открывать аптечку, для этого нужно объявить, есть ли врач на борту. Как пояснил Рустем, он сначала постеснялся кого-либо беспокоить. Но бортпроводники убедили его, что нужно найти медика.

Вскоре к креслу Рустема подошел мужчина и стал интересоваться его самочувствием и осматривать. Уфимец признался, что не сразу узнал министра здравоохранения. Было ощущение, что лицо знакомое, пояснил он.

Рустем вспомнил, что глава ведомства старался максимально вникнуть в его состояние, расспрашивал об обследованиях. После достал несколько препаратов из аптечки и сделал укол. При этом Мурашко еще несколько раз подходил и проверял состояние уфимца. Позже друзья Рустема объяснили, кто оказал ему помощь в самолете.

"Тут у меня все сошлось, я понял откуда мне знакомо лицо этого человека. Конечно, я был очень впечатлен! Он максимально по-доброму, как врач, отнесся ко мне. Не как чиновник, а именно как врач и добрый человек. Должность свою не называл, лишнего какого-то официоза не создавал. Я очень благодарен Михаилу Альбертовичу!" – рассказал Рустем "КП-Уфа".

Друзья и попутчики Рустема сфотографировались с министром в самолете после приземления в столице. Фото: личный архив героя публикации

Как писал сайт KP.RU, в июне этого года врач из Барнаула спас пассажирку самолета во время полета из Новосибирска в Баку.

«Я и не узнал его сразу, но было ощущение, что лицо знакомое»: жизнь уфимца на борту самолета спас министр здравоохранения России