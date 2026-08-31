Стали известны победители Кубка Аэрофлота по картингу

Фото: Алексей Переславцев

В Москве 30 августа завершились гоночные соревнования, ставшие ключевым событием масштабного проекта «Московский спорт Картинг Фест». На площадке картинг-центра MIKS Karting Дубровка состязались 116 сильнейших юных пилотов, вышедших в Суперфинал.

В течение дня зрители наблюдали за зрелищными гонками, участвовали в интерактивных развлечениях и болели за молодых гонщиков. Квалификационный этап соревнований стартовал 15 июня, в нем приняли участие более 700 школьников и студентов. В течение двух с половиной месяцев ребята состязались за право выйти в Суперфинал. В качестве поощрения победители квалификаций получили возможность пройти бесплатную подготовку в MIKS картинг академии. В Суперфинале они сражались за призовые места сразу в трех турнирах: Кубок Аэрофлота, ПРО-Кубок и Битва ВУЗов.

По итогам заездов финального дня победителями Кубка Аэрофлота стали шесть юных гонщиков. В возрастной группе от 9 до 10 лет выиграли Платон Титов, Евсей Дуров и Александр Левшин. В группе юниоров (11-14 лет) призовые места завоевали Михаил Берсенев, Арсений Дуров и Артем Антропов.

Победители Кубка Аэрофлота получили от авиакомпании специальные призы. Обладатели первого места выиграли путешествие на двоих в любую точку мира на карте маршрутной сети авиаперевозчика. Ребята, занявшие второе место, отправятся в поездку по России. Обладателям третьего места начислят 30 тысяч миль программы «Аэрофлот Бонус».

Авиакомпания с 2025 года поддерживает детскую академию картинга Miks Karting Academy. Главная цель сотрудничества – популяризация автоспорта среди молодежи. Аэрофлот помогает развивать инфраструктуру для обучения нового поколения гонщиков, а также участвует в организации спортивных и образовательных мероприятий.