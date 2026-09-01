"Намерен проживать и работать в Москве": Осужденный за взятки экс-глава Коми выходит на свободу

Экс-глава Коми Гайзер скоро выйдет на свободу. Фото: Вячеслав ПРОКОФЬЕВ/ТАСС

Бывший глава Коми Вячеслав Гайзер в сентябре выходит на свободу. Сейчас экс-чиновник находится в тверской исправительной колонии. Его тюремный срок завершится 18 сентября. Вячеслав Гайзер был приговорен к 11 годам колонии строгого режима и штрафу в 160 миллионов рублей. Теперь он выходит на свободу и перебирается в Москву, рассказывает KP.RU.

Экс-чиновника признали виновным по статьям о взятках, мошенничестве и отмывании денег. Ущерб Республике Коми оценили в 4,5 миллиарда рублей. Как оказалось, в Сыктывкар Вячеслав Гайзер возвращаться не собирается. Своим единственным жильем он указывает квартиру в Москве площадью в 50 метров.

"С Республикой Коми Гайзера В. М. в настоящее время ничего не связывает, дети и внуки проживают в Москве, после освобождения он намерен проживать и работать так же в Москве", - говорится в постановлении по процедуре банкротства.

В этом году правоохранители задержали председателя Комитета по госзаказу правительства Петербурга Дениса Толстых. Его обвиняют в превышении полномочий. Чиновник обеспечивал победу на торгах определенным фирмам. Дениса Толстых арестовали в аэропорту, когда он собирался улететь в Сочи.

Чем занимаются в тюрьме бывшие губернаторы, министры и генералы-взяточники: Арашуков просится на работу, а Захарченко - на СВО