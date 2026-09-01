Строгие условия, видеонаблюдение и взыскания: как содержится в колонии "самый богатый полковник" Захарченко

"Самый богатый полковник" Захарченко уже десять лет находится в тюрьме. Фото: Сергей БОБЫЛЕВ/ТАСС

Бывший полковник полиции Дмитрий Захарченко уже десять лет отбывает наказание в ИК. Последний год он содержится в колонии № 49 поселка Миша-Яг под Печорой. Правоохранители в 2016 году нашли его сумки и коробки с незаконно полученными миллиардами. По двум уголовным делам Дмитрию Захарченко присудили 16 лет строгого режима. Его адвокат Олег Середа поделился с KP.RU деталями содержания "самого богатого полковника" страны.

"Ему ограничены свидания и передачки, камера, в которой он содержится с еще семью людьми, под постоянным видеонаблюдением. Мало того, его ограничили и в возможности пользоваться связью. Если раньше по системе "Зона-Телеком" он мог созваниваться с родственниками и со своим защитником, то есть со мной, то сейчас этой возможности нет", - сообщил адвокат.

За неделю Дмитрию Захарченко выписали несколько взысканий. Его наказали за нарушение порядка. Сейчас эти взыскания оспариваются в суде, оповестил адвокат.

"Ни о каком УДО речи теперь даже не идет", - констатировал Олег Середа. Он сообщил, что Дмитрий Захарченко хочет просить о службе в зоне проведения СВО.

Весной в Краснодаре задержали местного министра здравоохранения Евгения Филиппова. Его подозревают в мошенничестве в особо крупном размере. Имущество Евгения Филиппова оценили в миллиард рублей.

Чем занимаются в тюрьме бывшие губернаторы, министры и генералы-взяточники: Арашуков просится на работу, а Захарченко - на СВО