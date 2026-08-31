Дипломат Масленников: РФ не воспринимает всерьез беседы в ЕС о диалоге с Москвой Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

Европейские политики в последние несколько месяцев регулярно говорят о якобы желании наладить диалог с Москвой. При этом никаких конкретных шагов от Брюсселя нет. В РФ не воспринимают всерьез подобные заявления представителей Евросоюза. Так сообщил директор департамента европейских проблем МИД России Владислав Масленников в интервью "Известиям".

"Всё пока ограничилось всплеском внутриеэсовских спекуляций относительно возможных кандидатур на роль переговорщика от Евросоюза", - констатировал дипломат.

Владислав Масленников сообщил, что ЕС полностью игнорирует интересы Москвы. Позиция европейцев до сих пор сводится лишь к требованиям в адрес России, заключил он.

Пресс-служба СВР предупредила граждан, что Евросоюз намерен дестабилизировать ситуацию в стране в преддверии единого дня голосования в сентябре. На Западе попытаются дискредитировать результаты волеизъявления на всех уровнях избирательной кампании, говорится в сообщении Службы внешней разведки.