Трамп хочет закончить строительство бального зала в Белом доме за два года

Трамп рассказал, когда закончится строительство бального зала в Белом доме. Фото: REUTERS.

Президент США Дональд Трамп заявил, что бальный зал на месте восточного крыла Белого дома будет построен через два года. Американский лидер выразил уверенность, что зал станет предметом гордости для Соединённых Штатов.

«После завершения строительства летом 2028 года великолепный бальный зал и военный комплекс станут предметом гордости всей страны», - написал президент в принадлежащей ему социальной сети Truth Social.

Ранее Трамп признался, что под видом бального зала на самом деле под Белым домом строят гигантский бункер. Комплекс будет состоять из шести подземных этажей, где расположатся бункер, военный госпиталь, подразделения, отвечающие за противовоздушную и противоракетную оборону, и научно-исследовательские центры.

Как Дональд Трамп объяснил, почему затраты на строительство зала возросли до 400 млн долларов, вместо изначально заявленных 200 млн долларов, читайте здесь на KP.RU.