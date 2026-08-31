На Эльбрусе с начала года погибло в два раза больше альпинистов, чем за сезон-2025

На Эльбрусе стали чаще гибнуть альпинисты. Фото: Светлана ДАНИЛИНА. Перейти в Фотобанк КП

С начала 2026 года на Эльбрусе погибло более чем в два раза больше альпинистов, чем за сезон восхождений 2025 года. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на пресс-службу российского МЧС.

«Спасатели Эльбрусского ВПСО (в 2026 году) привлекались к поисково-спасательным работам 64 раза. Погибло 13 человек (из них 1 ребенок)», — сказано в релизе.

Сообщается, что среди погибших пятеро туристов из Боснии и Герцеговины и один альпинист из Турции. При этом сотрудники МЧС на Эльбрусе помогли 99 альпинистам. Среди спасённых – граждане Франции, Боснии, Монголии, Индии.

В ведомстве указали, что основной причиной трагедий в горах является человеческий фактор. Альпинисты пренебрегают прохождением акклиматизации, неправильно подбирают снаряжение, питание или оборудование для связи.

Все подробности страшной гибели пятерых боснийских альпинистов на Эльбрусе на 26 июля 2026 здесь на KP.RU.

Ранее альпинист из Петербурга погиб при восхождении на Эльбрус на высоте 5500 метров.

В июле два альпиниста сорвались во время восхождения на Эльбрус.

Также стали известны подробности гибели туриста во время спуска с Эльбруса.