QR-коды, льготы через "Макс" и туалеты на вокзалах: в РФ заработали новые правила перевозки пассажиров

В России обновили правила перевозки пассажиров в общественном транспорте Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В силу вступил обновленный приказ Минтранса о правилах перевозки пассажиров и багажа в общественном транспорте. Теперь в России можно оформить электронные билеты у перевозчиков с использованием QR-кодов и NFC-технологий. Кроме того, жители смогут подтверждать льготы на проезд через мессенджер "Макс".

Поправки также конкретизируют правила пользования залами ожидания и туалетами на автовокзалах. Это можно сделать за час до отправления и в течение 60 минут после прибытия.

На маршрутах регулярных перевозок с несколькими тарифами с сентября организаторы станут указывать на билете уровень комфортности поездки. Так пассажиры будут сразу понимать, есть ли в салоне кондиционер, багажные полки, уборная комната и другое.

С 1 сентября также меняется программа диспансеризации. Теперь порядком предусмотрена сдача новых анализов на холестерин, а также исследования кальция в артериях. В диспансеризацию, кроме того, вошли проверки на риск ишемической болезни сердца.