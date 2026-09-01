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НовостиПолитика1 сентября 2026 0:48

В Ленобласти отражают атаку БПЛА: силами ПВО сбито 16 украинских дронов

Над Ленинградской областью уничтожили 16 БПЛА, идет работа ПВО
Алина КОЧНЕВА
Над Ленинградской областью уничтожили 16 БПЛА

Над Ленинградской областью уничтожили 16 БПЛА

Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

В Ленинградской области ведется боевая работа по отражению беспилотной атаки. Воздушная опасность в регионе действует с 02:00. В течение двух часов силами ПВО уничтожено 16 БПЛА. Об этом оповестил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко в "Макс".

Он предупредил жителей о возможных перебоях в работе мобильного интернета. Работа боевых групп продолжается, добавил губернатор.

"Над территорией Ленинградской области сбито 16 БПЛА", - сообщил Александр Дрозденко.

Украинские беспилотники этой ночью также перехватывают в Московском регионе. На подлете к столице с начала суток ликвидировали 17 дронов. Беспилотники вблизи Москвы сбивали также вечером 31 августа. О последствиях для региона информации нет.