В Ленобласти отражают атаку БПЛА: силами ПВО сбито 16 украинских дронов

Над Ленинградской областью уничтожили 16 БПЛА Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

В Ленинградской области ведется боевая работа по отражению беспилотной атаки. Воздушная опасность в регионе действует с 02:00. В течение двух часов силами ПВО уничтожено 16 БПЛА. Об этом оповестил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко в "Макс".

Он предупредил жителей о возможных перебоях в работе мобильного интернета. Работа боевых групп продолжается, добавил губернатор.

"Над территорией Ленинградской области сбито 16 БПЛА", - сообщил Александр Дрозденко.

Украинские беспилотники этой ночью также перехватывают в Московском регионе. На подлете к столице с начала суток ликвидировали 17 дронов. Беспилотники вблизи Москвы сбивали также вечером 31 августа. О последствиях для региона информации нет.