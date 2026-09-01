В США назвали виновного в убийстве рэпера Тупака Шакура

Присяжные признали Дуэйна Дэвиса виновным в убийстве Тупака Шакура. На фото: Дуэйн Дэвис. Фото: REUTERS.

В США суд присяжных признал Дуэйна Дэвиса, известного также как Кэффи Ди, виновным в убийстве рэпера Тупака Шакура, которое произошло 30 лет назад. Это следует из прямой трансляции громкого судебного процесса.

«Мы, присяжные, считаем подсудимого Дуэйна Кэффи Дэвиса виновным в убийстве первой степени с применением оружия», - такой вердикт зачитала судья.

Напомним, Тупака Шакура расстреляли 7 сентября 1996 года, по его автомобилю открыли огонь из остановившейся рядом машины. Шакур умер от ран через несколько дней.

Дуэйн Дэвис ранее писал в мемуарах, что находится в машине, из которой стреляли в Тупака Шакура.

Ранее некто Декстер Айзек, получивший за убийство пожизненный срок, заявил, что его также нанимали для убийства Тупака Шакура. По словам Айзека, он даже получил аванс за будущее убийство.

Заказчиками убийства Шакура ранее называли различных представителей рэперской среды. В частности, может идти речь о причастности к убийству Тупака рэпера Пи Дидди, который сейчас отбывает наказание за преступления, связанные с торговлей людьми.