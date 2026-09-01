Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Кремль в очередной подтвердил, что приглашение Владимиру Зеленскому посетить Москву для переговоров остается в силе. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос корреспондента, сообщил, что позиция Москвы не изменилась.

Песков напомнил, что Владимир Путин неоднократно подчеркивал готовность принять Зеленского в российской столице, если глава киевского режима действительно настроен на диалог.

«Президент [Владимир - прим. ред.] Путин говорил о том, что, если [Владимир - прим. ред.] Зеленский хочет переговоров, он может приехать в Москву», — напомнил представитель Кремля.

Пресс-секретарь также отметил, что саммит необходим для финализации договоренностей, но их подготовка требует сложных переговоров.

В России неоднократно заявляли о готовности к диалогу с Украиной на самом высоком уровне. Президент Владимир Путин подчеркивал, что Москва готова к мирным переговорам на основе стамбульских договоренностей и сложившихся на земле реалий. Глава МИД Сергей Лавров также подтверждал открытость России к переговорному процессу в любой момент, отмечая, что страна неизменно отдает предпочтение политико-дипломатическому урегулированию.

Эту же позицию подтверждал Кремль. Пресс-секретарь президента РФ подчеркивал, что Москва однозначно выступает за политико-дипломатическое урегулирование украинского кризиса, однако готова продолжать специальную военную операцию до победного конца.

При этом в Москве также обращали внимание, что в настоящий момент предпосылок для возобновления переговоров нет. Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что киевский режим демонстрирует полную неспособность вести переговоры и при этом наращивает террористические атаки против мирного населения и гражданской инфраструктуры. Она также указывала, что Украина всегда использует переговоры как отвлекающий маневр, и в России давно перестали доверять украинским переговорщикам.