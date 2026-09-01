Часть американских конгрессменов встала в оппозицию законопроекту о новых санкциях против РФ. Фото: REUTERS.

Палата представителей конгресса США может заблокировать законопроект о новых антироссийских санкциях. Такое развитие событий допускает издание Politico, анализируя реакцию на возможность новых антироссийских рестрикциях представителей различных партий.

«Законопроект серьезно рискует застрять в палате представителей, где сталкивается со значительной оппозицией со стороны демократов, недостатком энтузиазма республиканцев», - сказано в публикации.

При этом ряд членов палаты представителей считают, что законопроект даст администрации Трампа простор для злоупотреблений по введению пошлин и санкций. На это указал Хаким Джеффрис, лидер демократов в палате представителей.

Ранее сообщалось, что американский бизнес понёс ощутимые потери за четыре года существования в условиях антироссийских санкций.

Тем временем лишь четверть стран ООН подписала антироссийское заявление по Украине. Примечательно, что США не подписали антироссийское заявление по Украине, поддержанное 50 странами.