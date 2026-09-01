Легкий самолет Ан-2 с отечественным двигателем начнут поставлять через два года: что говорит Минпромторг

Вице-премьер Трутнев: с 2028 года начнутся поставки обновленных самолетов Ан-2 Фото: Ольга ЮШКОВА.

В России обновляют легкомоторные самолеты Ан-2. Минпромторг готов начать их поставки с 2028 года. Самолет будет снабжен отечественным двигателем. Об этом рассказал вице-премьер, полномочный представитель президента РФ в ДФО Юрий Трутнев на полях ВЭФ, цитирует ТАСС.

"Не могу сказать, что мне кажется этот выход идеальным, потому что немножко обидно, что мы 60-80 лет летали на Ан-2 и снова мужественно к нему возвращаемся", - прокомментировал он.

Юрий Трутнев уточнил, что конструкторам следует сконцентрироваться на выпуске нового легкомоторного самолета. При этом он подчеркнул, что сейчас, за неимением другого, Ан-2 является хорошим вариантом.

Новый пассажирский самолет готовится встать на дальневосточные маршруты в Приморье. Образец Ил-114-300 уже прибыл на место. Отечественная машина совершила 15-часовой перелет из Москвы во Владивосток.