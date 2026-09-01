В ГД хотят ввести выплаты для неработающих родителей: вот кто сможет на них претендовать

В Госдуме предложили ввести родительскую зарплату. Фото: Павел МАРТИНЧИК. Перейти в Фотобанк КП

В Госдуме предложили ввести «родительскую зарплату» за воспитание детей. Автор инициативы – Сергей Миронов. Депутат направил соответствующее обращение главе Минтруда РФ Антону Котякову.

«Считаю необходимым принятие инициативы, направленной на установление ежемесячной выплаты для матерей и отцов, осуществляющих уход за ребенком до достижения им возраста трех лет, в случае если этот родитель не работает», - цитирует ТАСС выдержку из документа.

Миронов считает, что выплата должна быть равна МРОТ в регионе проживания родителя.

Инициатива основана на опыте Кировской области, где действует программа «бабушкиной зарплаты» для родственников, присматривающих за детьми до трех лет.

Подобные предложения озвучивались и ранее. Так, депутат Марина Ким считает, что воспитание детей должно официально признаваться полноценной и ответственной работой, требующей финансовой поддержки от государства.

Кроме того, в Госдуме хотят ввести оплачиваемый отпуск для ухода за родителями-пенсионерами.