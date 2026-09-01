Россия призвала Швецию пресечь провокации с дронами Фото: REUTERS.

Москва потребовала от Стокглоьма принять исчерпывающие меры в связи с атаками беспилотников на российское посольство, однако шведские власти пока не предпринимают необходимых действий. Об этом сообщил директор первого Европейского департамента МИД России Артем Студенников.

По его словам, после каждого инцидента российская сторона направляет в МИД Швеции ноты с требованием установить исполнителей и заказчиков атак и не допустить их повторения.

«Провокации с дронами продолжаются, и мы настойчиво требуем от шведских властей принять исчерпывающие меры... Пока компетентные шведские органы демонстрируют либо свою неспособность, либо нежелание сделать это», — подчеркнул дипломат в интервью РИА Новости.

Очередное нападение на посольство РФ в Швеции произошло 2 июля. Один дрон сбросил на территорию дипмиссии краску, другой с прикрепленной имитацией самодельного взрывного устройства упал рядом с посольством. Ранее атакам неоднократно подвергалось торговое представительство России.