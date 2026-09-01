Титов предупредил о риске перехода экономики в «режим берсерка». Фото: Валентин Егоршин / РОСКОНГРЕСС

Полная переориентация экономики на военные нужды может привести к переходу в «режим берсерка», который способен существовать лишь ограниченное время. Об этом РБК заявил специальный представитель президента России по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития Борис Титов.

По его словам, военный и гражданский секторы экономики всегда сосуществовали, а многие технологии, впоследствии ставшие полезными для общества, появились в рамках военно-промышленного комплекса. При этом ключевое значение имеет их соотношение.

«Вся суть в соотношении», — отметил Титов, подчеркнув, что полная мобилизация экономики на военные нужды — «вообще не экономика», а экстремальный режим, необходимость которого следует тщательно оценивать.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что разговоры о полной переориентации экономики страны на войну бессмысленны. По его словам, без экономики мирной жизни не будет налогов и доходов, что изменит политическую ситуацию.