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НовостиЭкономика1 сентября 2026 4:53

Титов предупредил о риске перехода экономики в «режим берсерка»

Титов рассказал, что может произойти при полной переориентации экономики на военные нужды
Елизавета КУЗНЕЦОВА
Титов предупредил о риске перехода экономики в «режим берсерка». Фото: Валентин Егоршин / РОСКОНГРЕСС

Титов предупредил о риске перехода экономики в «режим берсерка». Фото: Валентин Егоршин / РОСКОНГРЕСС

Полная переориентация экономики на военные нужды может привести к переходу в «режим берсерка», который способен существовать лишь ограниченное время. Об этом РБК заявил специальный представитель президента России по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития Борис Титов.

По его словам, военный и гражданский секторы экономики всегда сосуществовали, а многие технологии, впоследствии ставшие полезными для общества, появились в рамках военно-промышленного комплекса. При этом ключевое значение имеет их соотношение.

«Вся суть в соотношении», — отметил Титов, подчеркнув, что полная мобилизация экономики на военные нужды — «вообще не экономика», а экстремальный режим, необходимость которого следует тщательно оценивать.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что разговоры о полной переориентации экономики страны на войну бессмысленны. По его словам, без экономики мирной жизни не будет налогов и доходов, что изменит политическую ситуацию.