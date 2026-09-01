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НовостиПроисшествия1 сентября 2026 5:21

В Новокуйбышевске выбило окна в многоквартирном доме после атаки дронов ВСУ

Губернатор Федорищев лично встретился с жильцами пострадавшего от удара БПЛА дома
Семен ЗИМИН
В Новокуйбышевске выбило окна в многоквартирном доме после атаки дронов ВСУ

В Новокуйбышевске выбило окна в многоквартирном доме после атаки дронов ВСУ

Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН. Перейти в Фотобанк КП

В Новокуйбышевске после атаки беспилотников выбило окна в одной из многоэтажек. Инцидент произошел 1 сентября на территории Самарской области. По информации главы региона Вячеслава Федорищева, жертв удалось избежать.

«К сожалению, есть повреждения на нескольких жилых объектах. Но главное – все живы», — говорится в публикации губернатора в мессенджере «Макс».

Как пишет «КП-Самара», Федорищев лично встретился с жителями пострадавшего дома. Власти держат ситуацию на контроле и оказывают людям всю необходимую помощь. Для желающих подготовлены пункты временного размещения, а за соблюдением прав граждан следит прокуратура.

Ранее поступали сообщения об ударах Вооруженных сил Украины по девяти муниципалитетам Белгородской области. В результате атак пострадали четыре человека, среди которых оказался боец подразделения «Орлан».