На Сахалине силовики пошли на штурм, чтобы спасти женщину-заложницу Фото: Юлия ПЫХАЛОВА. Перейти в Фотобанк КП

В Южно-Сахалинске полиции пришлось пойти на штурм, чтобы освободить женщину, которую вооруженный мужчина удерживал в заложниках. ЧП случилось утром 1 сентября в квартире на улице Физкультурной. По данным источника «КП-Дальний Восток» в экстренных службах, 47-летний горожанин угрожал оружием своей 44-летней знакомой и успел нанести ей не менее пяти ножевых ранений.

Пострадавшую госпитализировали, сейчас она жива и находится под присмотром медиков. Для задержания злоумышленника силовикам пришлось задействовать бойцов СОБР. Как сообщили в региональном СУ СК, только после силовой поддержки росгвардейцев мужчину удалось обезвредить и взять под стражу.

Следственный комитет уже возбудил уголовное дело по фактам покушения на убийство и незаконного лишения свободы. В ближайшее время задержанному предъявят обвинение, а суд изберет для него меру пресечения. Сейчас следователи устанавливают все мотивы и обстоятельства происшествия.

Ранее KP.RU писал, как в Одессе вооруженный мужчина ворвался в помещение парикмахерской и удерживал внутри двух посетителей. Местные силовики также готовили штурм помещения.